男子謝志雄等3人與黃姓男子有債務糾紛，竟對黃男輪番痛毆，持打火機燒陰毛，凌虐黃男到尿失禁，還逼黃男喝尿，最後害黃男傷重不治。台北地院審結，依傷害致死罪判謝7年2月徒刑，可上訴；至於共犯魏雋弦另案審理中，主嫌蔡裕豐則由檢方通緝中。

判決指出，謝男3人2019年4月24日凌晨與黃男相約談判，見黃男前來赴約，竟將黃男私行拘禁，輪番痛毆，有人拿牌尺痛打，有人拿跳繩甩打，並逼黃男脫光，以繩索綑綁手腳，拿香蕉塞口阻止黃男呼救，並持打火機灼燒黃男陰毛。

凌虐期間，3人曾拿水給黃男飲用，僅因水流到地板，又繼續痛打黃男到尿失禁，3人更逼黃男把自己的尿舔乾淨，最後命令「5分鐘內穿好衣服就送你去醫院」，但黃男掙扎爬起時因地板濕滑跌倒，導致外傷性第一頸椎脫臼及位移併新鮮出血，引發神經性休克，送醫急救後仍不治身亡。

北院審理時，謝男否認犯行，辯稱他只想給黃男皮肉教訓，黃男死亡與他無關。但合議庭認為，謝男等人共同拘禁、凌虐，才導致黃男滑倒而死，有因果關係，且謝男偵查時認罪，在審理期間才翻供，遂不採信其辯詞，依傷害致死罪判刑。

(中時 )