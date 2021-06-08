本土疫情嚴峻，新北市每日新增本土病例數仍為全台最高，衛生單位業務負荷沉重，為了支援醫療業務，教育局自上月26日起募集超過165位學校護理師支援防疫前線，目前已累績約442人次進駐衛生局及板橋、新莊、中和、三重、土城、樹林、淡水、汐止及蘆洲等各區衛生所的防疫工作。

教育局表示，支援防疫工作將邁入第3周，200位校護們平日除了在學校上班，也需支援衛生單位的夜班及假日班時段，透過電話提供專業的醫療照護建議，讓隔離及確診民眾，在慌亂中得到指引，了解如何正確保護自身及家人健康，並藉由關懷與叮嚀，讓確診或居家隔離民眾獲得心靈上的支持。

新北市學校護理人員協會理事長吳秀汝表示，疫情升溫時，校護們紛紛主動表達協助意願，看到徵詢公文後，立刻號召大家站出來，短短幾天內就已募集上百位校護投入防疫；許多校護都來自衛生所或醫療院所，能感受到第一線醫護的辛勞，盼藉著這次機會回到衛生單位守護民眾安全，也希望孩子們能早日回到學校上學。

民義國小劉素華護理師分享，支援工作主要是打電話給患者了解目前症狀，評估患者嚴重度進行分流，輕度的通知在家隔離、中度的送往防疫旅館或醫院接受照護，重度患者則需到醫院接受治療；除了要仔細聆聽個案訴求外，也要適時安慰民眾，降低不安情緒。

教育局長張明文表示，希望校護同仁的努力，能為衛生單位盡一份心力，現階段大家都希望能減少傳播鏈，熱心付出的學校校護們這段時間全心投入防疫戰支援衛生局，相信持續努力下，下週與下2週確診數會減少，大家的目標就是極盡所能讓疫情守住不擴散，也期待孩子們能早日回歸正常的校園生活。

(中時 )