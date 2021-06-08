新北市蘆洲區公所於今（8日）再次會同蘆洲分局針對早市、傳統市場及晚市，實施人流管制、實聯制，實施聯合稽查。（蘆洲警分局提供）

新北市蘆洲區公所於今（8日）再次會同蘆洲分局針對早市、傳統市場及晚市，實施人流管制、實聯制，實施聯合稽查。（蘆洲警分局提供）

因中央流行疫情指揮中心於6月7日宣布三級防疫警戒延長至6月28日，疫調足跡大量集中於市場，又鄰近端午節，家家戶戶為準備祭拜儀式前往市場採購，擔心市場成為防疫破口，日前三蘆市場亦傳出人潮群聚情事，新北市蘆洲區公所於今（8日）再次會同蘆洲分局針對早市、傳統市場及晚市，實施人流管制、實聯制，實施聯合稽查，針對轄內市場加強查察進行人流管制，如果無法做到實聯制，就會要求攤商不要營業。

侯友宜表示，各傳統市場的地形、場域管控條件不同，傳統市場大多位於社區內且巷弄複雜，難以分辨是住戶或採買民眾，由各市場自治會自主實施人流管控，期望用最短的不便換來抗疫的成功。

今（8日）日上午7至12時，蘆洲警方穿戴齊全防疫裝備（口罩、護目鏡、臉罩、手套及隔離衣）保障同仁執勤安全，配合蘆洲區公所聯合稽查三蘆市場及湧蓮寺商圈，而本勤務執行完畢後，警方亦將相關防疫裝備消毒並依規定處置。

蘆洲警呼籲端午佳節將近，希望民眾以視訊代替探親，不餐敘，不聚會，民眾外出採買以「一次買足、減少次數、買好就走、不要逗留」為原則，端午佳節準備祭拜的供品時，在前去菜市場之前，先寫下今天要買的菜，落實戴口罩盡速找到攤位，一次買足，買完東西，即刻酒精消毒雙手離開，才能保護自己也保護他人。

(中時 )