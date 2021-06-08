因應國內疫情升溫，長庚醫院配合中央流行疫情指揮中心防疫政策，包括基隆長庚、台北長庚、土城醫院、林口長庚、桃園長庚、嘉義長庚、雲林長庚及高雄長庚及鳳山醫院，擴大提供視訊門診服務，方便有就醫需求的民眾使用，降低至醫院暴露感染的風險。不過居家隔離、居家檢疫或自主健康管理者，仍須透過衛生局確認醫療需求後安排視訊診療。

長庚醫院結合現有的門診時段同時提供視訊門診服務，每日可提供多個專科與診次的選擇，方便民眾進行視訊門診預約。自6/1擴大應用上線，目前已提供140位的病人利用「長庚e指通」APP或網頁完成視訊門診看診，並已有超過1,090名病人完成視訊門診預約登記。

以林口長庚與高雄長庚為例，每週提供超過20個專科與300個診次以上的「視訊門診服務」，包含：內科(心內科、胃腸科、新代科、腎臟科、風濕免疫科等)、外科(一般外科、神經外科、心臟外科等)、神經內科、皮膚科、復健科、精神科、婦產科、兒科、中醫科、家醫科等；目前長庚各院區提供的門診視訊科別不一，請民眾至長庚醫院全球資訊網的掛號網頁或長庚ｅ指通APP查閱。

視訊門診操作流程說明：

【步驟一：視訊門診預約】

使用長庚門診視訊的民眾，須先在長庚醫院全球資訊網的掛號網頁或於行動裝置下載長庚ｅ指通APP，點選有提供視訊門診服務的醫師後，再自行進行掛號並同時申請視訊門診預約；已完成掛號的民眾亦可透過掛號查詢的介面申請視訊門診預約。

視訊門診圖示流程：步驟一【看診前-視訊門診預約】- 長庚醫院全球資訊網掛號網頁_視訊專區掛號。（圖／長庚醫院提供）

【步驟二：視訊看診與候診】

看診當日，民眾只要在預定看診的時間，上長庚醫院全球資訊網網頁或長庚e指通APP掛號查詢介面點選啟動視訊門診並等待醫師上線，即可與長庚醫院的醫師進行線上視訊看診。看診前，請記得出示病人健保卡提供醫師核對病人身分並拍照留存。

視訊門診圖示流程：步驟一【看診前-視訊門診預約】- 長庚ｅ指通APP_視訊掛號。（圖／長庚醫院提供）

【步驟三：過卡、繳費及領藥】

視訊看診結束後，病人家屬或代理人，須攜帶病人的健保卡至長庚醫院戶外櫃台進行過卡、繳費及領藥，也可使用「醫指付」APP線上繳費。若民眾有郵寄處方箋的需求，長庚醫院也可以提供處方箋寄送服務，讓民眾可就近至鄰近藥局領藥，安心又方便的零接觸視訊診療服務。各院區戶外櫃台服務時段依各院區公告時間為準，視訊看診收費比照一般門診標準。

視訊門診圖示流程：步驟二【看診當日-啟動視訊門診】- 長庚醫院全球資訊網掛號查詢網頁。（圖／長庚醫院提供）

視訊門診圖示流程：步驟二【看診當日-啟動視訊門診】- 長庚ｅ指通APP掛號查詢介面。（圖／長庚醫院提供）

長庚醫院提醒病人或家屬，當自覺有新冠肺炎症狀時，應先與衛生機關連繫，依指示再進行下一步，切勿自行搭乘大眾交通工具來院。

(中時新聞網)