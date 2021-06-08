好市多引進的酪梨半年內已有六次違規，食藥署不排除暫停引進。（食藥署提供）

日本北海道進口的安康魚肝，半年內也有兩次重金屬超標。（食藥署提供）

食藥署今天公布最新的邊境檢驗不符合規定食品清單，赫然發現自美國出口的去骨牛肉含有超標的萊克多巴胺，高出國內標準0.01ppm，已依規定要求產品退運或銷毀，並提高該進口商的查驗比例至20％至50％。

食藥署今天表示，由裕賀食品股份有限公司自NATIONAL BEEF PACKING COMPANY進口的冷藏去骨牛肉，被檢出萊克多巴胺0.02ppm，高出國內標準值0.01ppm，總計1179.8公斤的肉品已被要求退運或進行銷毀。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，這是我國3年來首次驗出肉品萊劑超標，但由於該業者屬初犯，將提高查驗比例至20％至50％，若半年內再犯，將要求提出說明以及繳交預防報告書。

除萊克多巴胺外，食藥署本周又驗出好市多進口的酪梨重金屬含量超標，陳慶裕指出，本次驗出的是由美國INDEX FRESH製造、生產的酪梨，含有重金屬鎘達0.07mg／kg，高於國家標準0.05mg／kg，若連同好市多引進的其他品牌，半年內已有6次違規紀錄，不排除要求業者暫停引進該產品。

陳慶裕說，目前調查結果顯示，好市多自美國引進的酪梨，是因為當地環境受重金屬汙染導致，目前已對好市多實施逐批查驗，並請業者繳交預防報告書，這些酪梨也都沒有流入市面，僅需依規定退運或銷毀，不會開罰。

此外，由瑞宏香興業社引進的安康魚肝，在半年內第二度被查獲重金屬鎘超標，本次檢出鎘含量達0.41mg／kg，遠高於國內標準0.05mg／kg，對此陳慶裕也說明，接下來將針對該業者實施逐批查驗，並要求繳交預防改善報告書。

(中時 )