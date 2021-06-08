行政院提出「紓困4.0」，首波發出2,600億元，預估有730萬人受惠。但由雇主投保的部分工時勞工被排除在經濟部、勞動部、衛福部第一道門檻之外。對此，勞動部部長許銘春表示，目前正在盤點中，預計會動用就安基金，每名部分工時勞工補發1萬元。
勞動部紓困方案針對職業工會投保的自營作業者與無一定雇主勞工，由雇主投保勞工不在適用範圍，經濟部提出商業服務業紓困方案，計算基數為「全職員工」，也就是雇主申請時會從勞保資料勾稽，只要被註記為「部分工時」勞工都會被排除。
立法院今召開院會進行「紓困特別預算第三次追加預算案」報告並接受質詢。有委員問到，由雇主投保勞工不在勞動部、經濟部的適用範圍，同時衛福部的第一個門檻就是排除社會保險投保。
對此，許銘春表示，「的確漏掉」，會用就安基金發給津貼，預計每人發放一萬元。行政院主計總處統計的部分工時勞工有42萬人，但勞動部勞保局的部分工時著計有60萬人次，究竟這1萬元要發給誰？勞動部官員透露，目前是鎖定商業服務業的部分工時勞工，但還在研議細節「該怎麼發」，例如同時有兩份打工的打工族，是否可以同時請領，都還在討論，待計畫完整後會再對外公布。
(工商 )
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