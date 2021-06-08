商總理事長許舒博8日直言，產業界真正要的不是紓困，而是一個完整的經營環境，眼前台灣最首要的問題，還是在疫苗，只要疫苗的問題能夠解決，很多問題都能解決，也不用紓困了。

針對政府紓困4.0，商總召開「政府挺企業、企業挺勞工、共創三贏」—精準、加碼、快速的視訊記者會。許舒博直言，高科技、高產值的產業，只要因染疫而停工，所遭受的損損失比疫苗來得大。

許舒博不諱言，在疫苗的取得上，政府的進度目前是嚴重的落後且不足，迼成讓民眾非常大的恐慌，應加速、加快疫苗的取得，甚至對其他國家願意贈送疫苗也加大密度。

他也同時嚴正澄清，工商團體對總統的訴求只是希望政府能夠促成產業界自行購買疫苗，其中，80％捐出，20％則保留給捐出者的產業員工施打，「我們的訴求這麼簡單。」

許舒博也透露，台企聯透過商總表達有意贈送疫苗，商總也有委託藥廠與台企聯進行聯絡，目前正等台企聯提供相關資料，商總再正式向政府提出申請，站在商總立場，對大陸的台商願意助台灣度過疫情的危機，是絕對支持台企聯的幫忙，也希望能夠得到政府的協助。

許舒博指出，希望政府能夠讓產業界多管道的取得疫苗，因為產業界很急，任何停工造成的損失，「會比我們來購買疫苗還要來的嚴重。」希望政府能夠儘快促成，如果政府能夠真正促成、協助鴻海創辦人郭台銘取得500萬的疫苗，很多問題都能解決，「而不是要什麼原廠授權書，才願意給，這個態度我們沒有辦法接受。」

(工商 )