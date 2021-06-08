美東線運價高漲，萬海航運史無前例首度搶進，自6月18日起開闢亞洲到美東航線。此航線將配置10艘2,800TEU~4,000TEU船型船舶擔任定期巡航服務並由台北港首航，此舉將成為萬海拓展遠洋線版圖重要里程碑。

SCFI貨櫃運價指數近日來到3613.07點，持續改寫新高，包含遠東到美東、遠東到歐洲、遠東到地中海運價皆同步刷新紀錄，其中遠東到美東更突破8000美元大關，達8475美元，周漲幅逾11.03％，艙櫃均炙手可熱。

萬海表示，巡航一次共計70天，沿線的靠港順序為： 台北(Taipei)-廈門(Xiamen)-蛇口(Shekou)-蓋梅港(Caimep)-紐約(New York) -薩凡納(Savannah) -台北(Taipei)。

萬海指出，此航線可強化萬海航運亞洲至美洲間航線佈局，不僅提供客戶更多的裝卸港選擇，且縮短運送時間，以順應客戶的運送需求。

此外，萬海航運於2018年規劃新建8艘3,055 TEU級全貨櫃輪，並以「吉祥如意、璀璨亮麗」命名，自2020年起陸續交船，本月5日安排該系列第8艘「麗春輪」（WAN HAI 329）首航香港停泊於香港國際貨櫃碼頭，後續將投入遠洋航線，提供客戶優質的服務。

萬海航運 3,055TEU系列船舶總噸位37,160 噸，可裝載貨櫃3,055 TEU，採用新型主機，配備高效率俥葉、節能舵球及船艉導流板，有效提升航行性能，並達到節能減碳目標，提升船隊績效。

為強化船舶安全管理，此批新造船更榮獲「智能船舶」（Smart Ship Notation）認證，透過智能船舶系統建置，利用各項監控系統及通訊設備蒐集船舶航行數據及船舶設備運作情形，為客戶打造安全的貨櫃運輸服務。

(中時 )