新冠肺炎本土疫情升溫，死亡人數逐漸攀升，讓民眾關切究竟何時有疫苗可以打？2018年移民至加拿大的女星郭靜純，5月初就在臉書透露已在當地施打輝瑞疫苗，日前當地政府執行12歲以上青少年施打疫苗政策，13歲的女兒也已經順利施打完疫苗。

郭靜純5月9日在臉書上傳一則影片，她透露當天被通知要打疫苗，除了希望施打過程一切順利，也期盼能施打到想要的品牌，不過排隊過程卻出現插曲，原來是所有人被要求換上指定口罩，由於指定口罩材質相當厚，不僅口罩範圍內的半張臉都是汗，甚至吸不到任何新鮮空氣，直呼：「這也太厚了吧，這真的讓我真正領悟到什麼叫真正的醫療用口罩」，不禁大讚：「這1個抵3個，好厲害這口罩」。

郭靜純5月於加拿大施打疫苗。（圖／郭靜純 Kelly Kuo臉書）

郭靜純日前（5日）在臉書發文表示：「加拿大12歲以上的青少年全面開打」，接著曬出帶女兒施打疫苗的影片，只見女兒施打完疫苗後，開心對著鏡頭比出讚的手勢，而她也對女兒表示：「恭喜你喔」，無疑放下心中一塊大石，此外不忘謝謝日本捐贈疫苗的友善援助，更期盼全世界能趕緊回到以往正常生活，屆時再到日本爽玩一番。

郭靜純13歲女兒日前施打完疫苗。（圖／郭靜純 Kelly Kuo臉書）

根據《三立新聞網》報導，郭靜純透露溫哥華已經有8成人口施打疫苗，確診人數更從2千人掉到2百人，效果相當顯著，預計9月就能摘下口罩，不僅當地餐廳開放內用，公園也開放10個人進去，慢慢邁向解封階段，不過她強調變種病毒太多防不勝防，坦言到時仍沒辦法放心摘下口罩。

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

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※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)