大陸清華大學中國經濟思想與實踐研究院與中國與世界經濟研究中心6日聯合發佈最新報告指出，預計2021年，大陸全年實際GDP增速約為8.2％左右；若是國際經濟形勢整體向好，國際消費恢復平穩，則這一成長數字有望突破8.5％。

此外，根據世界銀行數據顯示，2020年中美GDP差距已縮小至6兆美元，與2000年相比縮小3.1兆美元；中國人民大學副校長則預測，按照現在的趨勢，預計2028年，大陸將超越美國，成為全球第一大經濟體。

根據大陸金十數據報導指出，在清華大學該份報告包含投資、消費、人才等「三大重點」推動下，大陸經濟有望踏上新臺階。而在清華大學這項報告公佈前，已有多份國內外報告對大陸經濟表示看好，例如中國社科院、IMF、OECD都分別預測，2021年大陸GDP增速將達到8％、8.4％、8.5％；IMF還表示，在2021至2026年期間，大陸對全球經濟增長的平均貢獻率將超過1／4。

(旺報 )