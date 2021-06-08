行政院長蘇貞昌今（8）日就「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案」赴立法院報告並備質詢，他提到，預計八月底，共會有約1千萬劑的疫苗到位。民眾黨立委高虹安質詢時詢問衛福部長陳時中，其中有多少國產疫苗？對此，陳時中回答，約有100多萬。

針對疫苗取得，蘇貞昌表示，國外採購部分，今年初已簽署包含全球疫苗供應平臺（COVAX）、阿斯特捷利康（AstraZeneca）及莫德納（Moderna），共計約2000萬劑疫苗；國內採購部分，已於5月底與兩家生技公司簽訂各500萬劑疫苗的採購契約。

行政院長蘇貞昌8日赴立法院報告紓困特別預算、疫苗採購狀況及施打計畫。（台北市攝影記者聯誼會提供）

蘇貞昌說，目前台灣共取得211萬劑進口疫苗，其中第三批AZ疫苗41萬劑均已配撥，15萬劑的莫德納疫苗明起開始施打。4日來自日本政府所捐贈的124萬劑AZ疫苗，也將在11日完成檢驗封緘後開始配撥施打；另美國6日來台宣布，將在捐贈疫苗首批序位中，提供給台灣75萬劑。

蘇貞昌指出，預計8月底前，共會有約1000萬劑的疫苗到位，相關施打順序將由指揮中心依據疫苗到貨情形，以及評估群體風險性，陸續配撥，政府也已做好大量施打疫苗的規劃及準備。

對此，高虹安在質詢時追問，這1000萬劑的疫苗中有多少國產疫苗？陳時中表示，約為100多萬劑為國產疫苗。

(中時新聞網)