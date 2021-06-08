邱素貞希望將殯葬業者納入台中市疫苗接種計畫「前線醫護之托育人員」，優先施打疫苗順序。（市議員邱素貞提供）

因感染新冠肺炎疫情死亡人數持續增加，引起各界的恐慌。台中市殯葬業禮儀師向市議員邱素貞陳情，擔心處理確診者遺體過程中有染疫風險，盼被納入優先施打對象。衛生局表示，疫苗是防疫關鍵，目前因中央配發的疫苗有限；市府依中央指定接種對象按照優先順序施打，全力鞏固防護網。

邱素貞表示，確診者過世後的事宜都由殯葬業者處理。殯葬業者陳情，常到喪宅才被告知往生者為確診者，讓他們心驚膽顫；殯葬業第一線人員染疫風險相對增加，希望市府比照桃園市、台南市，將他們納入台中市疫苗接種計畫「前線醫護之托育人員」，優先施打疫苗順序。

禮儀師陳正宗說，萬一要接觸確診往生病患，第一沒施打疫苗，第二沒提供防護裝備，第三沒提供消毒器具，還要被隔離14天無薪假得不償失。禮儀師施俊宇指出，他們的工作在任何狀態都是要執行，每日接觸的民眾實在太多，希望台中市府可以將禮儀人員有造冊或者有證照的禮儀師列入優先施打疫苗。

禮儀師莊震紘認為，他們都是圓滿後續的一道疫情防線，不比醫護人員的危險低；他們必需出入醫院、人群聚集處，甚至接觸確診者，卻未納入優先施打疫苗順序，市府恐低估殯葬業者風險。

衛生局強調，市府持續向中央爭取更多疫苗到台中，盼讓全體市民都能盡速施打度過此波疫情危機。民政局說，目前殯葬從業人員未列入中央優先施打疫苗順序，市長盧秀燕瞭解殯葬從業人員的辛苦及風險會盡量向中央爭取。

(中時 )