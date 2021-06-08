螺絲、線材廠聚亨(2022)受惠鋼價上漲，5月營收達12.37億元，年增89%，第二季營收可望比第一季持續成長，全年營運也將比去年轉盈，大幅好轉。

聚亨5月營收12.37億元，比4月的9.05億元續增約36.6%，年增達89%，公司表示，主要因新冠炎疫情影響，造成材料及貨櫃短缺、煤鐵礦原料價格高檔，市場搶料及缺料，促使鋼價不斷往上攀升，帶動營收大幅提升。聚亨前5月營收51.16億元，年增率為47.77%。

展望6月鋼市續旺，公司業績可望持穩於高檔，第三季中鋼即將開出的季盤看漲，可望帶動下游的聚亨等業者持續漲價，助益業績續揚。

全年來看，在鋼市榮景下，今年台灣鋼廠可望呈現「上肥、下飽滿」的狀況，除了上游中鋼獲利將明顯攀升，下游線材盤元、扣件廠如聚亨上半年營收、獲利預計可大幅成長，下半年仍可維持獲利的成績。

聚亨第一季營收29.69億元，毛利率勁揚至16.81%，營業淨利3.74億元，歸屬於母公司業主淨利1.9億元，每股淨利0.4元，比去年同期的虧損大幅好轉。

展望下半年，中鋼指出，整體鋼市環境穩健向上發展，需求面穩健成長，成本面則有煤、鐵及煉鋼所需副原料價格居高，以及採更環保製程等墊高煉鋼成本，均有助支撐鋼廠報價。另一方面，歐、美、亞洲鋼價屢創新高，台灣鋼價仍大幅落後國際行情，因此看好台灣下半年鋼價易漲難跌，仍具補漲動能。

(時報資訊)