兆勁(2444)5月合併營收達1.42億元，雖然5月營收受新冠肺炎疫情加劇影響，加上整體網通產業仍持續面臨缺料、匯率價格波動，致使網通部分產品出貨至歐、美洲地區遞延至6月以後出貨，惟持續受惠於遠端需求，推升訂單維持暢旺挹注下，5月兆勁營收年增、月增均呈現雙位數成長，並較去年同期成長13.28%，改寫近八年同期新高，累計前5月合併營收達6.90億元，創下歷年同期新高水準，較去年同期成長16.34%。

兆勁表示，雖近期武漢肺炎疫情加劇，且整體網通產業仍持續面臨缺料情況等不利因素，但兆勁網通事業與歐、美、日系大廠建立長期合作關係，提供客戶高品質與合理成本的代工代料服務，不僅帶動大客戶下單需求逐漸提升，挹注5月營收仍繳出月增36.82%、年增13.28%，並創下近八年同期新高，此外，在原物料、匯率價格波動影響除可適當反應給客戶進行產品調漲，且集團亦同步透過與供應商長年良好合作，以合理價格之原物料採購，建立其他零件供應廠商，並經過客戶同意之後進行採購，有助於中和市場價格影響並創造整體營運正面之挹注。

兆勁指出，展望第二季，兆勁維持審慎樂觀看法。目前旗下網通事業接單動能持續暢旺，由於全球網通晶片爆發缺貨潮，供需失衡進一步使進料成本提高，加上新台幣匯率升值等因素，集團已針對網通事業主要客戶協議產品漲價，預計於第三季逐步顯現效益。

(時報資訊)