周二公布的產業數據顯示，英國5月零售商出現銷售的激增。此前一個月的新冠管制出現鬆綁，吸引更多購物者走進市中心消費。

英國零售聯盟(BRC)表示，其成員公司在5月的總銷售金額較兩年前的同期增加了10.0%。這是自疫情以來，與2019年疫情前水準相比最大的增長。而與2020年5月相比，銷售金額增加了28.4%。

BRC表示，自從4月的重啟，允許非必要商店開放，消費者可以親自查看商品後，讓5月的服飾、鞋類、家具的銷售成長尤其明顯。

而對社交管制的放鬆，也鼓勵了購物者購買新的夏季衣服。

支付公司Barclaycard表示，消費者支出比兩年前的5月增加了7.6%。

從5月17日起，酒吧餐廳允許在室內為顧客服務。Barclaycard表示，5月的餐廳支出仍較兩年前同期少了54%，而在酒吧的支出則僅減少19%；但是與4月在餐廳和酒吧的分別減少74%和67%相比，5月仍呈現出改善。

外國旅遊仍有限制。與2019年5月相比，對航空公司的支出減少了74%。

(時報資訊)