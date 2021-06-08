各級學校因全國疫情三級警戒，自5月19日停課迄今，畢業典禮取消或改為線上舉行，無法好好跟老師與同學道別，讓畢業生很遺憾，雲林縣長張麗善決定送一份時光禮物給高三畢業生：一張空白電影票，讓學子們預約疫情結束後再見，電影票兌換時間到今年12月19日止。

縣長張麗善說，偶然在IG看到斗六高中畢業生拍的畢業影片，對這屆畢業生的遺憾感同身受，影片最後寫著「同島一命，台灣加油」、「以後記得回家」傳達正能量，成熟與懂事的態度也讓她感到欣慰。

拍片的李同學po文，「5月18日臨時停課這句話來得突然，徹底地打破原本計畫好的告別方式，計畫趕不上變化，見面變得難能可貴，突然意識到有些人也許再也見不到了。」

為撫慰高三畢業生失落的心情，雲林縣府將致贈縣內每位高中職畢業生一張時光禮物-電影票兌換券，讓同學們預約疫情結束後再見，5600名高三畢業生每人都可拿到1張。

張麗善表示，畢業典禮是求學階段重要的里程碑，今年疫情嚴峻，她希望能盡力彌補這段空白記憶，讓畢業生疫情過後一起看個電影道別兼敘舊。

雲林縣府勞動暨青年事務發展處長張世忠表示，每一名應屆高中職畢業生都可拿到1張電影兌換券，將請學校連同畢業證書一起寄給學生，若已寄發畢業證書，再另行補寄。

張世忠表示，學子們可自選電影院、影片、時間，斗六環球影城、虎尾白宮影城、北港秀泰影城任選，兌換期限到110年12月19日止，若疫情有所變化將再另行公告，希望透過這份特別的禮物，傳達縣府對畢業同學最誠摯的祝福。

張世忠說，自己也是今年高三畢業生的家長，他可明顯感受到兒子對連和同學道別的機會都沒有、無法對導師當面說聲謝的失落；對於縣府送電影兌換卷，學子們表示「驚喜」，有人知道他們的無奈。

(中時 )