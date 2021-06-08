對於鴻海創辦人郭台銘欲捐贈500萬劑疫苗，指揮中心卻要求8項文件，特別是「原廠授權書」，被外界認為是綠營政府在卡郭台銘一事，對此，行政院長蘇貞昌今接受藍委費鴻泰質詢時表示，「我們沒有卡，你講卡字是不對的」，費聽完蘇貞昌回應痛批，政府要還要讓台灣死多少人才鬆手。

蘇貞昌今（8日）到立法院備詢，除了報告紓困特別預算之外，也被要求增加報告疫苗採購狀況及施打計畫。費鴻泰質詢時表示，郭台銘願意捐500萬劑，佛光會願意捐50萬劑，政府甚麼時候願意放行，還要卡多久？對此，蘇貞昌表示，「我們沒有卡，你講卡字是不對的」。

這時，費鴻泰怒嗆，「已經等了20天，給我個理由，如果政府願意解決問題趕快解決啊，以前不管是前總統陳水扁和馬英九時代官員，大家都按照藥事法第48-2條來做，就看現在政府要不要做而已」，費再痛批蘇貞昌，「還要讓台灣死多少人才願意鬆手」。

蘇貞昌回應費鴻泰，「你這樣講不對，對於郭台銘和佛光會願意向國外爭取疫苗，我們都很感謝，也都樂觀，但進口疫苗都有相關程序…」費鴻泰聽不下去，稱他今早遇到綠委莊瑞雄，拜託莊向政府說，現在老百姓心裡都非常惶恐，連立委和助理每天都在辦公室載口罩，生命是很重要的，「院長，你如果真的想要做一件事，想盡辦法去克服，郭台銘和佛光會贈疫苗是要送給台灣老百姓，你們卻眼睜睜看著一個一個倒」！

對於費鴻泰的指控，蘇貞昌趕緊稱，「沒有，他們沒有疫苗，怎麼送」？費鴻泰怒嗆，「麻煩看看你們的心是什麼顏色」，並直言「政府回答不出來」。

(中時新聞網)