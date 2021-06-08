京元電子竹南廠移工爆發群聚，波及附近其他電子廠，相關確診人數飆破250人，卻有民眾不怕死，從新竹跑去苗栗竹南替朋友慶生，不只口罩未戴好群聚歡唱，事後還高調貼上網路，遭其他網友檢舉，警方調查後因所處地為苗栗，已函送苗栗縣衛生局裁罰。

有網友在臉書新竹爆料公社貼文檢舉，稱竹市一名鄭姓男子及友人無視全台3級警戒，5日凌晨群聚歡唱慶生還PO網，請政府嚴懲，還稱罰6萬不夠，應加碼重罰到30萬。不少不明就裡的網友以為是移花接木影片，但警方深入調查後，發現網友爆料數實。

影片中可見不少青年男女群聚，開心歡唱慶生，大唱描述友情與義氣的歌曲，但眾人不只多人未戴口罩，就算有戴口罩也僅拉到下巴，完全無視竹南疫情嚴峻。不少網友看到影片大驚，稱疫情竟然還有心情玩樂。

新竹市警方調查發現，確認影片中顯示的帳號為鄭男所有，檢視影片內容及當日現時動態活動場後，組成專案小組查辦。經訪查鄭男，鄭男原先推託影片是「1年前的慶生影片」想規避罰則，但在民眾提供的擷取畫面以及調閱監視器影像，卻認為近幾日的行為。

眼見被警方識破，鄭男才坦承4日1時許在苗栗縣一帶私人住家，與朋友共同唱歌慶生，並主動帶同警方前往勘查。經專案小組前往現場勘查，全程錄影蒐證，確認苗栗縣竹南鎮該址確為影片中唱歌地點，管轄權屬苗栗縣衛生主管機關，全案相關筆錄、勘查影片等資料皆留存備查，並函送苗栗縣衛生局裁罰。

(中時 )