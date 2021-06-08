由藝人林志玲成立的財團法人「台北市志玲姊姊慈善基金會」，發現用來義賣募款的2016年林志玲寫真年曆，遭人翻拍上傳臉書，懷疑認是某美商公司員工上傳侵權，控告美商公司和負責人涉嫌違反《著作權法》，台北地檢署因無法確認翻拍年曆的臉書帳號身分，8日不起訴美商公司和負責人。

林志玲於2010年成立「台北市志玲姊姊慈善基金會」，基金會每年都舉辦商品義賣，為孩童和青少年籌募教育、醫療款項，林志玲自2010年起每年拍攝精美的慈善年曆，基金會還曾榮獲臺北市政府社會局評鑑優等成績。該基金會近日才因疫情嚴峻，捐贈6座正壓檢疫亭給雙北市各醫院。

基金會日前發現，臉書上有不明帳號將2016年的林志玲年曆翻拍後上傳，懷疑帳號所有人，是從事保養品事業的美商公司員工，控告美商公司和外籍負責人涉嫌違反《著作權法》。

檢方調查時，美商公司否認侵權，辯稱公司有有自己的網站和臉書，不清楚基金會找到的臉書帳號是何人擁有，基金會懷疑的盜圖者也非公司員工，檢方因無法證明涉嫌盜圖的臉書帳號與美商公司有關，認為該公司及負責人罪嫌不足，予以不起訴。

(中時 )