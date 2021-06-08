據路透報導，蘋果表示，由於監管原因，該公司在向網路服務提供商和廣告商隱藏用戶網頁流覽行為的隱私服務功能「private relay」在中國將不可使用。

該功能是蘋果在其年度軟體發展者大會上宣布的諸多隱私保護舉措之一。

蘋果表示，這項新功能在白俄羅斯、哥倫比亞、埃及、哈薩克、沙特、南非、土庫曼斯坦、烏干達和菲律賓也不可使用。

(旺報 )