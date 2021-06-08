蘋果隱私保護新功能 這10國都無法使用 12:282021/06/08 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蘋果剛發表的隱私保護新功能，在大陸等多國將不可使用。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據路透報導，蘋果表示，由於監管原因，該公司在向網路服務提供商和廣告商隱藏用戶網頁流覽行為的隱私服務功能「private relay」在中國將不可使用。 該功能是蘋果在其年度軟體發展者大會上宣布的諸多隱私保護舉措之一。 蘋果表示，這項新功能在白俄羅斯、哥倫比亞、埃及、哈薩克、沙特、南非、土庫曼斯坦、烏干達和菲律賓也不可使用。 經確信ESG報告書 國泰金搶頭香 和碩員工洩女學生iPhone私密照 蘋果砸數百萬美元和解 (旺報 ) #蘋果 #隱私 #保護 #新功能 #將不 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 三級警戒無法外出運動 研究認證在浴室做這事效果堪比訓練 05:592021/06/08 國際 超兇正妹醫師打AZ疫苗出現3強烈副作用 驚吐「血栓？」結果超驚險 11:292021/06/08 娛樂 《國際產業》蘋果WWDC登場 主要軟體更新齊發 11:432021/06/08 財經 媽媽護衛孩子的第一道閘門 醫：胎盤不再是醫療廢棄物 是珍貴資源 03:232021/06/08 健康 WWDC21》iOS 15新增步行穩定性與趨勢觀察 兼顧你與家人的健康 06:142021/06/08 科技 230名人齊呼 G7資助窮國抗疫 04:102021/06/08 國際大事 國泰金 首發ESG整合報告書 04:102021/06/08 金融．稅務 高端疫苗解盲倒數 知情人士爆1關鍵：沒有疫苗保護力比率 10:402021/06/08 生活 蘋果WWDC宣布加強隱私防護 09:202021/06/08 財經 WWDC21》蘋果發表watchOS 8與HomeKit新功能 強調跨裝置互通 05:092021/06/08 科技 以正向力量全速奔向綠色新目標 富邦金 停辦高碳排產業融資 04:102021/06/08 金融．稅務 兩岸熱門新聞 中共海軍艦隊穿越蘇拉威西海 遠征西太平洋實戰演練 - 兩岸 陸金融學者：G7全球最低企業稅率不止為錢 - 兩岸 清華：陸2021年GDP增速估達8.2％ 中美經濟差距縮3.1兆美元 - 兩岸 - 旺報 北京軍事自信暴漲 美專家：即使美方干預 中國仍將武統台灣 - 兩岸 黑水創辦人投資疫苗 在台灣完成人體實驗 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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