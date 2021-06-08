因應國內嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情升溫，勞動部勞動力發展署考量國內疫情嚴峻，「2021國家人才發展獎」原訂報名受理截止日由110年7月5日，延長至110年9月7日止。本獎項諮詢輔導申請、獎項收件、評審作業及頒獎典禮等相關事務，皆因應報名受理期限調整順延辦理。

「2021國家人才發展獎」獎項諮詢輔導及徵選收件期，適逢全國疫情警戒第三級實施期間，為降低群聚感染之風險，並維護參獎之企業團體諮詢輔導及資料準備權益，本年度獎項各階段作業執行方式，經發展署滾動式調整修正，凡欲申請獎項諮詢輔導之單位，同時延期受理或採用遠距視訊方式進行，如有現場輔導需求，則需遵循中央流行疫情指揮中心最新防疫規範辦理。

發展署表示「2020國家人才發展獎」歷經疫情影響，報名收件、評審作業及頒獎典禮等各階段活動皆未停歇，已順利遴選出13家績優單位並進行公開表揚，期望各企業團體防疫同時，持續重視並培育優秀人才。「2021國家人才發展獎」將秉持同樣的理念持續辦理，並透過受理與執行期間延長機制，因應疫情所帶來的衝擊。

「2021國家人才發展獎」分為「大型企業獎」、「中小企業獎」、「機關(構)團體獎」及「非營利團體獎」等四大獎組，依據「人才發展體系運作」、「人才發展績效連結」及「人才發展創新性及效益擴散」三大構面指標進行評選，綜觀單位整體人力資源發展績效，強調「重視全方位人才發展」，期藉此達到鼓勵國內各機關團體及企業循序推動人力資源發展品質持續改善機制，產生外顯的示範效益。本年度四大獎組獲獎單位，每單位可獲新台幣20萬元獎金，藉以帶動人才投資風潮，樹立學習典範。欲瞭解國家人才發展獎更多資訊，請上國家人才發展獎官方網站(https://ntda.wda.gov.tw/)查詢或洽國家人才發展獎工作小組，電話02-23660812分機124。

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