女星應采兒在當紅之際認戀港星陳小春，男方大她足足16歲，外界因此對這段戀情諸多質疑，但兩人最終修成正果，應采兒還給老公添了2個可愛的兒子Jasper與Hoho，最近她上大陸談話性節目，大方分享婚姻生活，直言老公一點都不浪漫，而且「除了我沒有人會嫁給他」，讓人又好笑又感動。

應采兒出道後在香港、大陸人氣不俗，但她在當紅之際選擇嫁給陳小春，生下大兒子後，也跟眾多女星一樣，積極恢復身材，試著重返工作崗位，但卻因放不下孩子而內心折磨，工作外宿時每晚垂淚，因此決定放下演藝事業，「變成了一個不拍戲的女演員」，但參與了孩子每個成長過程，為了老公孩子所做的決定，她甘之如飴。

如今應采兒與陳小春結婚滿11年，她日前上節目《聽姐說》，表示經營婚姻的祕訣，在於她容易「自我感動」，抱怨連慶祝母親節的餐廳、蛋糕都是她自己訂的，她不禁質問老公：「你到底送我什麼？」，得到陳小春回答：「我整條命都送給妳了，妳還想怎樣？」，讓她自虧是天下最好的老婆，並自我打氣：「這世界上除了妳，不會有第二個女的要嫁給他」。

節目播出後，應采兒也在個人微博轉發了節目片段，繼續補充說明，吐槽陳小春「我說的是真的，真話真話」，讓眾人笑翻，認證只有應采兒才鎮得住陳小春，「天生一對」、「實力秀恩愛，羨慕羨慕」，引發廣大討論。

(中時新聞網)