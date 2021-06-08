因應國內疫情三級警戒，高雄市菜市場6月1日起展開依身分證尾數採買的分流制，首日雖有民眾未依規定「闖」市場、攤商未貼「實名制」亂象，但實施一周後，民眾多已習以為常；經發局昨通知警局，今起至端午連假前，列管市場可暫不必派固定崗，警網加強巡守即可，由於市場主管機關為「經發局」，稽查重擔卻落在基層警身上，接到經發局指令後，基層警質疑：「我們到底領誰的薪水？」。

6月1日起，高雄市實施「市場分流防疫」管制措施，參與稽查的警方透露，制度實施後，除了首日外，之後未見主管機關的經發局人員派人至市場稽查，經發局變成「督導單位」，警察變成「執行單位」，讓稽查市場防疫的重任落在警察身上，抱怨「公親變事主」。

經發局市場管理處昨通知市警局，因市場分流制度平日宣導得宜，自今日起至端午節連假前，警察機關警力暫不必派遣固定崗警力，各列管市場警察機關派遣線上警網加強巡守即可，基層警雖慶幸暫時不用再市場揮汗站崗，不免質疑，「我們到底是領警局的薪水？還是經發局的薪水？」。

此外，市場站崗任務雖暫時解除，但警方又多了另外一項「超人」任務，隸屬於「移民署」查緝逃逸移工及群聚狀況業務範圍，市警局外事科日前卻通令各分局「有鑑於日前爆發外籍移工群聚傳染，請各單位注意轄內外籍移工易聚集之處所，包括商店、公園、外勞宿舍、漁港、工業區等，是否有不必要的聚會情事，並協助宣導店家落實實聯制，入內購物應全程佩戴口罩並保持社交距離。

外事科並要求各分局，若有違反上述規定之人員及店家，請予以勸導或依規定開罰，若現場沒有違規，也請填報稽查情形及現場照片，外事科通令一下，引發基層反彈，狠酸「高層只會包工程做給上面看」、「警察爹娘真多」；外事科表示，防疫是大家責任，只是希望轄區同仁多注意，去移工聚集處查看，順道做個工作紀錄簿，若各地有狀況可通知外事同仁協助，有壓力也可以隨時向上反映。

對此，高市府表示，防疫期間，各局處是共同參與所有防疫工作。經發局、民政局、警察局都是合作稽查。接下來，也會透過安心上工人力來協助管委會的市場管理。

高市府呼籲市民，大家一起共同遵守防疫規範，減少不必要的出門；且依身份證號碼未碼分流採買，一次買足。落實實聯制、戴口罩、保持社交距離，共同維護你我安全。

新聞局長董建宏強調，高市府也會努力積極做好所有的防疫措施，並滾動式檢討，希望可以努力確保市民安全。

(中時 )