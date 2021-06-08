時代力量立委邱顯智8日在立法院臨時會院會質詢時追問衛福部長陳時中（右），是否鼓勵進口居家快篩試劑，陳時中回應，現在沒有廠商申請進口，請食藥署鼓勵廠商快點申請進口；邱顯智、陳時中兩人為此引發唇槍舌戰，陳時中一度動怒說「他們要進口啊，沒進口我們要審查什麼？」圖左為行政院長蘇貞昌。（台北市攝影記者聯誼會提供）

時代力量立委邱顯智8日在立法院臨時會院會質詢時追問衛福部長陳時中（右），是否鼓勵進口居家快篩試劑，陳時中回應，現在沒有廠商申請進口，請食藥署鼓勵廠商快點申請進口；邱顯智、陳時中兩人為此引發唇槍舌戰，陳時中一度動怒說「他們要進口啊，沒進口我們要審查什麼？」圖左為行政院長蘇貞昌。（台北市攝影記者聯誼會提供）

時代力量立委邱顯智（圖）8日在立法院臨時會院會質詢時追問衛福部長陳時中，是否鼓勵進口居家快篩試劑，陳時中回應，現在沒有廠商申請進口，請食藥署鼓勵廠商快點申請進口；邱顯智、陳時中兩人為此引發唇槍舌戰，陳時中一度動怒說「他們要進口啊，沒進口我們要審查什麼？」（台北市攝影記者聯誼會提供）

疾管署於5月28日完成高端和聯亞的疫苗採購合約，但採購數量，遲遲不願對外說明。對此，民眾黨立委高虹安今在立院逼問衛福部長陳時中，終於讓陳時中鬆口表示，8月底前到貨的1千萬劑疫苗，預估有100多萬劑是國產疫苗。只是，對於簽約採購價是多少，陳時中及行政院長蘇貞昌始終封口拒答。

高端、聯亞兩家新冠疫苗廠商，目前仍未完成二期臨床實驗，但蔡英文總統早在5月18日就宣示國產疫苗將於7月開打；緊接著，疾管署就於5月28日與高端、聯亞完成採購合約。但對於採購價格，行政部門始終拒絕對外回應。

行政院長蘇貞昌今率陳時中等閣員，赴立法院針對紓困特別預算、疫苗採購及施打進行報告並備詢，疫苗採購的爭議成為質詢焦點。

民眾黨立委高虹安質詢指出，疾管署在5月28日突然與高端、聯亞簽訂一千萬劑的疫苗採購合約，問題是，立法院是在5月31日才修訂防疫紓困條例，拉高防疫紓困預算至8400億，這代表疾管署是在沒有法源、沒有預算情況下，急著與廠商簽約，到底衛福部在急什麼？

對此，陳時中態度不耐地說，「可以讓所有疫苗通過再簽約，但現在疫苗都沒有啦，所以我們是用預採購。」他更說，因為要確保廠商可以做相關藥劑，所以總是要先準備，總不能說萬一通過了，然後1年後才供貨吧。

陳時中還強調，「打疫苗確實很急啊」，所以希望行政程序不要延宕，讓時間更充裕。蘇貞昌也幫忙說，立法院通過的紓困特別條例也說可以預先動支，且上次預算也有餘額可以用，金額為64億。

這時，高虹安立刻追問，「所以我問你5月28日簽約價格是多少？」原先口條犀利的蘇貞昌、陳時中突然沉默。直到高虹安逼問「多少啊，回答啊？」陳時中才回應「相關的契約都在進行中」。

高虹安表示，既然行政院都說上次的紓困預算還剩餘64億，難道政府不該說明採購國產疫苗花了裏頭的多少錢？是否超過64億？結果，蘇貞昌僅含糊地說，「相關支付在契約裡面有預支付等等，未來會就相關說明。」氣得高虹安直說，既然行政院長、衛福部長都不願意回答，「立法院質詢網路都有直播，就讓社會公評」。

(中時 )