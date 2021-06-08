台積電為全球晶圓代工龍頭，市占率高達55%，韓國三星雖以17％市占緊追在後，但距離台積電還有一段差距，有「韓國半導體先生」稱號的專家陳大濟（Dae-Je Chin）也認為，三星很難直接超越台積電，在於三星本身有自產半導體的能力，部分大廠擔心技術遭剽竊，因此選擇交給純代工的台積電，這也讓三星在代工領域上出現發展限制。

韓國民族日報報導，針對三星在晶圓代工領域落後台積電的狀況，陳大濟認為，台積電與三星在本質上就有差異，台積電專攻代工項目，三星則擁有自產半導體產品的能力，但這會產生利益衝突，部分大廠擔心三星會剽竊他們的IC設計技術。

陳大濟補充說道，因此三星在發展晶圓代工上有成長限制，除非三星願意將相關業務拆成獨立公司，或許有機會達到台積電的一半規模，但不太可能直接超越台積電。

至於目前美中交鋒加劇，全球半導體產業首當其衝，韓國企業該如何面對，陳大濟則表示，「韓國或許會在這場拉鋸戰中，被拉向其中一個陣營，但這反倒凸顯韓國的價值，這是一次機會而非危機，畢竟美國已公開要求韓國投資。」

陳大濟在1988年加入三星協助其開發出業界首創的16M DRAM，獲得「DRAM先生」、「半導體先生」稱號，並曾在李明博政府時期擔任資訊通訊部長官，是韓國半導體界的傳奇人物。

(中時新聞網)