港媒消息稱，香港行政會議決定公務員今年繼續凍薪，亦是繼去年後連續2年凍結薪資。
東網報導，根據今年的薪酬趨勢總指標，低層薪金級別為0.48％，中層薪金級別及高層薪金級別分別為0.49％和-1.00％。經扣除遞增薪額，高級公務員薪酬趨勢淨指標為-2.04％，中級公務員為-0.54％，低級公務員為-0.68％。
據查，香港公務員在過去18年曾5度凍薪，包括2003年、2006年、2009年、2019年及去年。2002年時，由於經濟低迷及財政赤字嚴重，政府提出透過立法減薪，遭公務員團體反對及控告政府違反《基本法》。
2003年，SARS尚未在港爆發，但立法會當年2月已通過「0-3-3」減薪方案，即在2003年凍薪，其後在2004年1月1日和2005年1月1日分兩次各減薪3％，當時多個政黨及工會接受方案，但有公務員提出法律挑戰，但最終被終審法院判敗訴。
(中時 )
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