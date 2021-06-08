官兵6月28日前留在營區內 國防部：請各單位勸導 12:572021/06/08 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國防部勸導官兵6月28日前，儘量留在營區內。本報資料照 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國防部官員表示，國軍防請全軍各單位勸導官兵，在6月28日之前，儘量留在營區內，避免返鄉、跨區移動。如有家庭及個人特殊事故需跨區移動者，必須請單位主官與家屬完成聯繫並獲同意，在完成請假程序後實施。據指出，軍方也勸導官兵端午節連假能在營休假，如果家住營區50公里內，有特殊狀況，經同意可返家。 國防部強調，這是防疫期間非常時期、必要的因應作法，也請官兵共體時艱配合。 疫情指揮中心昨宣布，三級警戒延長到6月28日。 五專優免作業時程延後 6／10-6／15選填志願 大陸前5月外貿額 14.76兆人民幣 (中時 ) #勸導 #6月 #28日 #營區 #官兵 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 土城長照機構 添6人陰轉陽確診 04:102021/06/08 生活新聞 日經：美日4月發表聯合聲明後 共機擾台大減 15:252021/06/08 國際 三級警戒 延長至6月28日！大學指考有史以來首次延後 改至7月28-30日舉行 04:102021/06/08 焦點要聞 3級警戒延長至6／28 郵輪跳島行程全面停駛 12:312021/06/08 生活 疫情嚴峻影響 漢光演習將延至9月甚至停辦 12:592021/06/08 政治 《半導體》京鼎竹南廠停工2天影響產量2~3％ Q2營收估維持高檔 11:092021/06/08 財經 傳台北軍官染疫 長官令返高雄隔離 04:102021/06/08 社會新聞 警戒再延長 百貨業8月生死線 04:102021/06/08 焦點要聞 苗栗縣下外籍移工禁足令 首晚仍有21位遭勸導取締 14:132021/06/08 社會 《電子零件》聯德控股-KY5月營收意外月減 6月拚回雙成長 11:092021/06/08 財經 《電腦設備》融程電5月營收衝新高 Q2再攀峰有譜 08:022021/06/08 財經 政治熱門新聞 敢點名嗆蔡英文的中研院院士陳培哲 「超狂背景」曝光 - 政治 每日確診人數下降有內情？楊志良心寒：我不想上節目了 - 政治 【獨家】端午連假國軍全員停休 國防部祭出史上最嚴防疫措施 - 政治 影》紓困發1萬現金？柯文哲：帶風向的又出來了 - 政治 陳培哲過往曾力挺小英 藍議員曝可能下場：不用意外 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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