國防部官員表示，國軍防請全軍各單位勸導官兵，在6月28日之前，儘量留在營區內，避免返鄉、跨區移動。如有家庭及個人特殊事故需跨區移動者，必須請單位主官與家屬完成聯繫並獲同意，在完成請假程序後實施。據指出，軍方也勸導官兵端午節連假能在營休假，如果家住營區50公里內，有特殊狀況，經同意可返家。

國防部強調，這是防疫期間非常時期、必要的因應作法，也請官兵共體時艱配合。

疫情指揮中心昨宣布，三級警戒延長到6月28日。

(中時 )