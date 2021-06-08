中壢水泥車與怪手被溪水沖走 躺河床卡滿雜草畫面曝光

因鋒面影響，全台各地降下豪雨，桃園市中壢區7日更發生一輛水泥車在進行河道拓寬工程時，被暴漲的溪水沖走，連同2輛怪手一同在溪中載浮載沉。中壢分局指出，今（8日）上午接獲報案，在福德橋找到昨日被沖走的水泥車與怪手。

透過影片可見，該水泥車與怪手矗立在河床上，水泥車的車頭已出現嚴重變形，在車頭與攪拌桶連結處，還纏繞著大量雜草與枯枝，本該在馬路上的大怪獸卻孤身在河床上，顯得相當奇妙。

中壢分局指出，8日上午8時許，接獲新街溪一處工地主任報案，稱水泥車於7日下午在新街溪進行河道拓寬工程，但卻因大雨溪水突然暴漲，致水泥車遭沖進溪中，溪中兩輛怪手亦遭淹沒；該工地主任稱，因水泥車昨日被沖走後天色昏暗視線不佳，今天上午8時在距離被沖走處700公尺遠的福德橋尋獲才報案，所幸該水泥車與怪手駕駛均及時逃脫，並無造成人員傷亡。

中福所員警獲報後，立即至現場察看，現打撈作業正在進行中，惟本案並非交通事故，亦無人提出告訴，已請該公司工地主任先行進行後續損害賠償程序。

(中時新聞網)