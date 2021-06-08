技專校院招生委員會聯合會今天表示，因為疫情，今年國中教育會考作業時程延後一周，五專優先免試入學也將配合調整，免試生志願選填登記調為6月10日至6月15日、公告含會考成績但不含志願序積分之成績及級距查詢順延調為6月11日、錄取公告及分發結果網路查詢與分發結果複查順延調為6月17日。

聯合會表示，中央流行疫情指揮中心宣布疫情三級警戒延長至110年6月28日，因此五專優先免試入學招生各校原定現場報到方式，一律改採網路、傳真、通訊或郵寄文件等方式報到為原則。獲分發之錄取生請至各錄取招生學校網站「報到訊息專區」查詢或可至本委員會網站，考生作業系統「報到資訊專區」查詢各校所定報到相關資訊。

技專校院招生委員會聯合會王主任委員錫福表示：「志願選填登記時間已經配合會考補考延後一週，請免試生務必於規定時間內完成志願選填，並預祝免試生們如願錄取理想學校。」

聯合會提醒免試生，因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情持續變動，免試生可至聯合會網站「考生資訊」查詢最新消息。

(中時 )