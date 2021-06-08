七國集團（G7）財長日前在倫敦談判稅務改革並發表聲明，支持設定全球最低企業稅率為15％，以結束數十年來低稅率競爭。上海外國語大學國際金融貿易學院院長章玉貴8日指出，本輪全球稅改，在短期內不會對中國造成太大衝擊，但建議在全球對大型科技平台監管合作的背景下，結合中國實際情況，構建高標準金融體系；在G20框架下，推出平台類企業權利與義務更加平衡的數位規則標準，確立全球數位規則新基準。

章玉貴在《環球時報》撰文表示，除了全球最低企業稅率，另一方面，G7允許各國向沒有實體業務但有數位業務的超級企業獲利徵稅，但相關國家須廢除目前單方課徵的數位服務稅。預計該建議將在今年7月召開的G20財長會議上繼續討論協商，並在10月舉行的G20領導人峰會以及經濟合作與發展組織（經合組織／OECD）的包容性框架內繼續展開協商，以期達成一項最終協定。

章玉貴表示，細觀本次G7財長會議的核心議題，其關鍵點在於：主要經濟體意在形成統一戰線，對在全球規模最大、收入最多的100家跨國公司的海外利潤徵收15％的稅率，以防止蘋果、谷歌、臉書、亞馬遜等超級企業藉由將大部分利潤登記在低稅收轄區來逃避納稅，同時也避免「避稅天堂」利用低稅率吸引商業活動或利潤。

乍一看，還以為歐盟和英國等要對美國的王牌企業「動手」，而美國似乎樂觀其成，實則不然。

章玉貴認為，這場醞釀已久的區域乃至全球性稅制改革，既反映出歐洲對21世紀以來本區域在全球產業與技術變遷趨勢下培育和造就超級企業落後局面的焦慮和緊迫感，也是美國在財政開支清單越來越長的情況下，利用本輪全球稅改的良機進行「補血」，再次試圖主導國際經濟規則的重大國際行動。

實際上是全球實力「玩家」圍繞規則修訂和財富再分配討價還價的多回合長周期合作性博弈。當然，這也從另一方面折射出當今世界一些具有超越國家和國際組織能力邊界的全球公司強大的規則套利與政府俘獲能力。

章玉貴說，本輪全球稅改在短期內不會對中國造成太大衝擊，因為中國現行企業所得稅稅率高於全球擬定的15％底線；另一方面，在徵收物件方面，OECD宣導的全球最低企業稅率只適用於營收超過7.5億歐元的大型跨國公司，而中國絕大多數中小企業不在其列。

但中長期來看，中國作為數字產業高度發達的國家，一批互聯網科技企業已有世界性影響，隨著企業全球化資源配置能力的提升，將會遇到包括數位稅等在內的各種約束。

章玉貴建議，在全球對大型科技平台監管合作的背景下，結合中國實際情況構建高標準金融體系，在G20框架下積極推動平台類科技企業反壟斷資訊的共用，強化前瞻性預期監管，加強與美國、歐盟、英國、日本等成員國的協調，推出平台類企業權利與義務更加平衡的數位規則標準，確立全球數位規則新基準。

(中時 )