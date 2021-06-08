據實價揭露顯示，大同區延平北路二段上，今年2月成交兩棟4層樓透天，總價1.17億元，建物257.17坪，土地75.63坪。新買家為「琅河投資股份有限公司」，該建築為加強磚造透天厝，皇鼎建設2010年買下並負責維護，於2019年重新修建，因此才會出現在老舊商圈中，還有這麼新穎的透天。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，該透天為歇業已久的「大千百貨公司」舊址其中一棟，為光復初期五坎式的大型街廓建築，為簡潔的現代主義形式，且保留日治延平北路典型的立面形式，因具歷史意義，被列為台北市文化局列管保留的歷史建築。

「大千百貨公司」，當年與寶慶路遠東百貨、中華路第一名百貨齊名，大千百貨店面寬近50米，當時還引進台北市第一座電扶梯設施，是當時很時髦的百貨公司，2006年經文化局與文資專家會勘鑑定，通過登錄為歷史建築，改建時必須保留立面和騎樓，以保留大稻埕當年的繁華樣貌。

在迪化街、大稻埕一帶，有許多西式洋房透天建築物，因具早年建物特色，被政府列為是公認古蹟，只能在保留原貌精神下翻修，舉例來說，迪化街1段121號保留日治時代街屋風貌，因此也被列為歷史建築，目前也出租給餐飲店家，也頗具風格。

張旭嵐指出，這類歷史建築不可拆除、重建，但可以透過買賣「古蹟土地容積移轉」，移轉至其他可建築土地的建物使用，因此吸引建商購入。此外因迪化街是著名南北貨商圈，該透天未來若出租做商辦、店面或工作室之用，不管銷售南北雜貨、咖啡廳、文創店等行業經營，都頗符合商圈特色，若整棟出租20~30萬元，即可滿足投資報酬率2~3%的水準。

(時報資訊)