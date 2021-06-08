工業電腦廠凌華(6166)攜手汎宇集團發表PV-DREAMS配電級再生能源管理系統，將凌華硬體搭配汎宇集團具專利技術的監控軟體、並通過台電認證，可保障資料隱私，提升資安防護能力，滿足國內電力系統對國安層級考量的資安防護需求。

凌華表示，此系統專為台電1MW以上再生能源電場需求設計，採用凌華MXE-212/PAN-CO平台，發揮工業電腦等級的優異穩定性、妥善率及強固性，可全年無休無間斷遠端即時監控太陽光電發電系統，提供最短時間內狀況排除減少發電損失。

1978年創立的汎宇初期以進口銷售科學儀器起家，爾後逐步擴大事業範疇，目前設有自動化、光電及PCB三大事業處。其中，光電事業處提供專業的太陽能光電系統規畫、建置及監控設備系統整合，目前已有600座電廠監控實績經驗。

汎宇數年前展開軟體專利布局，內容涵蓋涵蓋再生能源的監控產業，包括台灣與美國的再生能源監控軟體發明專利。如透過高溫模組、嵌入式通訊模組、工業電腦與監控軟體結合，可在單一迴路監控不同品牌的太陽能變流器等。

而太陽能發電受制於天候狀況，使發電效益難以掌握。若能透過監控系統進行精準預測，配合氣象資料與發電記錄，便可有效提升發電效益，進一步降低其火力、核能發電量，減少多餘電力與碳排放的產生與耗能。

不過，對於太陽能系統的監控，過去多半透過商用或家用電腦當閘道器來進行監控。但太陽能發電系統多半處於室外日曬雨淋的嚴苛環境，使傳統系統經常遭遇熱當機問題，導致發電量耗損及維運成本大增。

汎宇此次攜手凌華發表配電級再生能源管理系統，可直接在電廠端將原始資料進行即時分析處理後再統一回傳，可有效降低中央伺服器負載、減少關鍵性用電與時間成本，並可生成完整收支報表，讓業者可即時進行維運安排，在最短時間內完成最多作業。

汎宇集團董事長郭昆璋表示，光電廠業者最在意發電量與發電收入，採用凌華工業等級的高穩定性產品，可提供最實際且直接幫助。以本身持有的光電廠為例，在導入監控系統後，至少提升每年發電量及發電收入逾3成，除加速成本回收、亦增加業者加碼投資意願。

而台電監控系統與電廠端間安裝的中繼閘道器，需確保變流器不受第三方控制或調整任何重要參數。汎宇集團已有600座電廠監控實績經驗，凌華則有逾25年的硬體研發經驗，在地品牌結合加上台電認證，可滿足國內電力系統對國安層級考量的資安防護。

(時報資訊)