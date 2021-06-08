《還珠格格》是經典的古裝劇，播出後廣受好評，除了接連拍第二部、第三部之外，接著也在2011年推出《新還珠格格》，該戲還湊合「小燕子」李晟和「爾康」李佳航，兩人在2014年公開戀情，並在同年領證結婚，不過李佳航和李晟卻無端被爆離婚，對此，小倆口一早就親上火線撇謠言。

李佳航和李晟被陸網爆兩人已離婚，由於小倆口不久前才在微博互動曬恩愛，如今卻被爆離婚，讓外界都很震驚，就有心急的粉絲一早就到李晟微博留言「姐，快點闢謠吧，昨天一晚上都沒睡好」，還釣出李晟回應：「假的」，並貼上三個哭笑不得的貼圖。

同時，李佳航稍早也在微博發文：「...」，李佳航雖然沒有多說什麼，但仍看得出他無端「被離婚」的無奈，粉絲則是氣炸了，紛紛留言呼籲李佳航要採取法律行動。而截至發稿前，微博還以「李晟闢謠與李佳航離婚」登上熱搜榜第三名，話題超夯。

李晟和李佳航配對成功，還被網友打趣說是「小燕子情定爾康」。（圖／取材自李晟微博）

李晟和李佳航在2011年合作《新環珠格格》擦出愛火，小倆口秘密交往，李佳航並浪漫在2013年的跨年夜求婚成功，小倆口事後在2014年才公開戀情，並低調領證結婚，而李晟和李佳航配對成功，還被網友打趣說是「小燕子情定爾康」，夫妻倆婚後育有3歲兒子，幸福組成一家三口，同時，李晟和李佳航結婚後各自在戲劇圈都有亮眼表現，幸福的小倆口也在去年登上夫妻真人秀《婆婆和媽媽》公開夫妻和婆媳相處日常。

(中時新聞網)