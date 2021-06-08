往年這時正是各級學校的畢業典禮，但自從全台進入三級防疫警戒後，就規定不得違反室內5人、室外10人規定，如今中央日前又宣布三級警戒延後到6月28日，等於宣告學校的畢業典禮全都取消，結果台中一家餐廳老闆，卻在店內幫一名大學員工，舉行畢業拍照典禮，警方獲報到場一算，計有6人群聚，遂依違反傳染病防治法開單送交衛生局裁罰，依法罰款金額每人6萬以上、30萬元以下，面臨最高180萬元罰款。

台中警二分局6日獲報，東光一街一家餐廳太吵雜，到場發現有5名20多歲年輕人，在幫其中1人慶祝大學畢業，眾人開心聚會，高掛紅布條「畢業拍照典禮」還一起玩桌遊，因已違反室內不得超過5人群聚規定，對現場6人開罰。

警方表示，6日當天計接獲3起違反室內群聚的防疫規定，其中2起都是20多歲年輕人，1件是位在博館路漢堡店，31歲沈姓負責人拉下鐵門後，找了2男3女共5個朋友，到店內聊天玩手機，另1件東光一街一家餐館，32歲陳姓負責人為了慶祝女店員大學畢業，不但高掛紅布條開心慶祝，還找來4名女同學一起玩桌遊阿瓦隆，第3件則是59歲胡姓男子悶在家裡太無聊，找來3男2女共5名朋友在自己的檳榔攤打麻將。

警方表示，年輕族群染疫人數已逐漸增加，別仗勢著年輕體力好、有本錢，就邀集朋友群聚聊天玩桌遊消遣，這不但違反傳染病防治法規定，更讓自己陷入危險之中，3件18人全依法開單送交衛生局裁罰。

(中時新聞網)