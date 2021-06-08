楊姓人夫與已婚周姓小三發生婚外情，被妻子抓包後承認出軌，妻子因而向小三提告求償。小三雖辯稱以為楊男是「偽單身」狀態，且對於元配只向她求償感到不平衡，但台北地院新店簡易庭認為，小三侵害配偶權事證明確，判應賠償元配20萬元，可上訴。

楊妻提告主張，楊男2019年12月間擅自離家，幾天後周女的丈夫突然跑來她家，告知楊男與周女多次發生性行為，並出示2人的性愛照取信她；楊男後來也承認與周女有婚外情，她們因此爭執不斷，她還得獨立照顧4歲小孩，精神上感受莫大痛苦，因而向周女求償50萬元。

周女強調與楊男只發生1次性行為，且是楊男告訴她與妻子已無夫妻之實，並商議離婚中，已搬出共同居所，她以為蔡男是「偽單身」狀態；性行為當天是因2人吃飯後回到租屋處聊天，她一時酒酣耳熱，思慮不週，致行為有所失矩，她事後也懊悔不已，又她現無工作，全家是低收入戶，無力負擔賠償金。

法官勘驗楊妻提出的性愛照及LINE對話紀錄，認定周女確實侵害配偶權，就算外遇行為只有1次，周女還是得負賠償責任，衡量雙方身分、職業、收入等條件後，判周女應賠償20萬元。

(中時 )