女星蘿莉塔從《大學生了沒》發跡，說話直率不做作的風格讓她受到觀眾喜愛，活躍在各大節目上，近來全台疫情持續升溫，她的工作大受影響，許多通告都被取消，只好嘗試申請政府的紓困4.0，沒想到等了11小時，卻換來對方5個字，讓她當場崩潰。

蘿莉塔7日下午嘗試在勞保局的官方網站申請紓困4.0，耗費11小時排隊，直到半夜2點半才成功登入，沒想到才剛輸入完資料，立刻就跳出「不符合資格」5個字，讓她忍不住發文抒發崩潰心情，對網友大吐苦水，「見鬼的紓困完全沒紓到我啊！」

蘿莉塔等了11小時卻是一場空。（圖/翻攝自蘿莉塔IG）

蘿莉塔透露自己的帳單已經都交不完，還領不到補助：「勞健保帳單、家用wifi帳單、日文學費、幫家人保了防疫險…吧啦吧啦等ㄧ堆，我真的是…太難了…只好繼續開直播希望能得到大神抖內。」其實日前蘿莉塔就曾因為疫情經濟困難發文苦喊：「真的完全沒工作沒收入～。」

當時她還分享矛盾心情，「想要出門找土吃，但又不敢出門，也不敢喝風，怕喝到隨風飄來的病毒，好苦惱。」直呼好想領補助，「為什麼我們這行沒有補助能領？」沒想到紓困4.0方案釋出，蘿莉塔雖然立刻就申請卻不符合資格，讓她實在是欲哭無淚。

(中時新聞網)