台灣本土疫情嚴峻，台北市長柯文哲發出「醫護召集令」，向退役醫護喊話：「現在國家需要你們」希望能緩解醫療量能不足的問題，從《我愛黑澀會》出道的女星玉兔（鄭如吟）擁有護理師背景，二話不說挺身報名，未料3日接種AZ疫苗後，過了5天副作用仍不斷。

玉兔今（8日）透過社群網站透露打完疫苗的狀況，「燒了12小時退燒後，就是偏頭痛睡睡醒醒，體力在慢慢恢復，但還是有時忽然之間身體強烈疲倦感無法招架…」她注射疫苗後出現眾多不適，想到其他醫護人員仍要繼續上班，水深火熱的對抗來勢洶洶的病毒，心疼他們太辛苦；眼看端午節連續假期將至，玉兔不忘向外界呼籲：「大家一定要乖乖待在家，保護自己也保護他人，同心協力一氣呵成，打贏這場硬仗，端午節視訊就好，不要考驗阿公阿嬤的抵抗力。」

根據《三立新聞網》報導，玉兔的父母患有小兒麻痺，曾掙扎到底要不要報名醫護召集令，考量疫情嚴重、還有哥哥能幫忙照顧家人，決定回到前線盡一份心力；她5天前接種AZ疫苗，一度發高燒到38.7度，整整折磨一個晚上，即便吃了退燒藥都降不下來，想不到高燒緩解後，現在又出現偏頭痛和嚴重疲倦感，讓她感到心累：「無法招架」。

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)