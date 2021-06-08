基隆嶼封島至6月28日。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

中央宣布疫情三級警戒延長，基隆市政府宣布，將持續管制風景區、旅宿及觀光運具服務，多處景點因應防疫管制延長關閉時間，其中基隆嶼封島至6月28日，以維護遊客安全，此外，端午節連假即將來臨，也呼籲民眾盡量待在家中落實防疫措施。

基隆市政府觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，因應疫情發展，風景區除張貼防疫措施告示牌，加強轄管觀光景區及工程防疫宣導外，為維護民眾安全，基隆嶼也配合三級警戒延長，封島時間延至6月28日，同時為了維護登島船家權益，將退還延長封島期間碼頭設施使用費，以減輕基隆嶼船家業者負擔。

曾姿雯指出，除呼籲本市觀光單位及觀光從業人員落實各項防疫措施外，更與北觀處合作暫時關閉基隆市各轄管風景區及觀光據點，包括北觀處和平島公園、情人湖公園及本府轄管的大武崙沙灘、暖東峽谷、泰安瀑布、淡蘭古道、海興步道、情人湖登山步道及大武崙砲台步道等風景區域，此外，東、西岸旅遊服務中心、基隆觀光巴士及台灣好行濱海奇基線也暫停服務。

曾姿雯說，大基隆觀光圈同島一命、團結抗疫，她提及，端午節連假即將來臨，呼籲民眾盡量待在家中，避免出遊及非必要的跨區移動，或群聚在本市各風景區據點，而不得不出門時，應配合中央防疫措施規定，全程佩戴口罩、勤洗手消毒、量測體溫並配合實聯制，保持社交距離，落實各項防疫作為，不僅維護自身健康，也保護周邊民眾安全。

(中時 )