民進黨立委劉世芳 (吳家豪攝)

近日網路流傳「日本捐贈給台灣的124萬劑AZ疫苗已過期」、「日本要給台灣更多、但台灣不要」，綠委劉世芳、羅致政、黃世杰今日召開記者會表示，這是經過變造的錯誤訊息，沒想到藍營的新竹縣副縣長陳見賢竟惡意傳遞，將要求陳見賢出面道歉，而引用這些錯誤訊息者，也會請政府速查、速辦、速罰。

羅致政指出，昨天在網路上出現「日本要給台灣不只124萬劑AZ疫苗，但台灣說不需要」的訊息，所以才給這麼少，但這完全是變造過的錯誤訊息。

羅致政說，陳見賢昨天在LINE群組中傳給國民黨代表這則訊息，並引用日本外相在日本國會作證，內容提到「台灣政府沒有想要很多(疫苗)，只要6月擋一下就好，7月就有自己的疫苗」、「台灣這些決策者發國難財、死人財，必定絕子絕孫。」

羅致政表示，當指揮中心忙於防疫時，陳見賢卻忙著傳假訊息，完全不適格，而傳給黨代表，恐怕是有組織的惡意傳遞假訊息，昨日還有不少電視民嘴在媒體上傳遞這則訊息，對此要求陳見賢應出來道歉，而傳遞、引用這則訊息者，政府應速查、速辦、速罰。

羅致政指出，外交部今日已針對這則訊息出面澄清，請民眾不要再轉傳，否則恐有涉及違法問題。

羅致政強調，影片內容是指「台灣可能7月就有疫苗，日本要提供救急疫苗」，並未提到疫苗數字，也沒有提到台灣官方要求多少，請國民黨不要再泡製假訊息。

劉世芳表示，這種企圖破壞台日友好的假訊息，是不是背後有正在「認知作戰」、統戰的陰謀？這些訊息現在經由藍營公眾人物來傳遞，請民眾不可以接受。

黃世杰指出，日本政府在6月4日送來124萬劑AZ疫苗，台灣也表達感謝之意，但遺憾有人在刻意操作錯誤訊息，指稱這批疫苗是「5月份就到期」、「日本人不要的」，這樣的訊息在網路上不斷傳播。

黃世杰說，經查這則消息所引用的新聞畫面，日期是2021年2月7日，散布者利用移花接木的方式，將這次的日方贈送疫苗資訊，惡意連結並錯誤傳遞，導致民眾對預計本周驗證過後就會開始施打的這批疫苗，產生信心動搖，對推展疫苗施打是非常負面的效應。

黃世杰表示，指揮中心已說明，這批日方提供的疫苗，10月才到期，且品質要經過食藥署驗證過後才會放行，民眾請放心。

(中時 )