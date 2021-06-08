港股市場8日主要指數整體開高走低，截至8日中午收盤，恒指跌0.35％報28,685點，國指跌0.48％報10,697點，恒生科技指數跌1.16％報7,949點，主板半日成交650億港元。

個股表現方面，汽車股逆市走強，吉利汽車、比亞迪股份漲超3％；影視股、港口航運股等概念股上漲，中航科工漲超7％，阿里影業、海豐國際漲超2％；先聲藥業漲超9％、中軟國際漲超4％，二股盤中齊創歷史新高。

大型科技股普跌，美團跌2％；銅礦股、手機產業鏈股、餐飲股、啤酒股等相關類股走低。

A股午後低點震盪 滬指收跌0.54％
指數早盤衝高跳水 滬指跌0.51％

(工商 )

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