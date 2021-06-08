英濟(3294)集團旗下光電事業-英錡科技成功開發出極輕量化AR成像模組，目前已與日本一線大廠合作優化應用效能並進行終端產品的共同開發，以拓展更多應用領域，由於第2季為傳統淡季，英濟預估，第2季可望維持第1季水準。

英濟主要產品為精密模具開發、精密塑膠零組件設計與射出成型，終端產品多為電腦周邊如滑鼠、鍵盤、耳機、音箱等消費性電子用品，看好全球高齡社會來臨，長期照顧需求催生多樣化智慧醫材產品，英濟近幾年亦跨入生醫材製造與設計領域，除塑膠與醫療矽膠零組件成型製造外，亦與客戶合作步入醫療IoT產品的整機設計與組裝，並量產交貨。

在轉投資英錡部分，看好AR前景，英錡科技成功開發出極輕量化AR成像模組，目前正以旗下LCoS(液晶覆矽)與LBS(雷射光學掃描)兩款顯示技術之概念樣品參展COMPUTEX與InnoVEX；目前亦與日本一線大廠合作優化應用效能並進行終端產品的共同開發，攜手推展更多跨領域應用範疇。

英錡科技光電技術研發長增田麻言表示，目前市面上的AR穿戴式產品重量動輒超過300公克，一直以來都有因重量難以久戴的困境，連帶也使整體AR應用推廣進展緩慢，將產品做到極致輕量、微型化是產業的共同趨勢；此次針對商業用途的LCoS概念樣品已經透過產品設計，大幅將成像模組重量減輕到100公克以下並使整體產品重量進一步減輕，有利於終端客戶推廣更多應用領域；LBS的樣品則在持續優化，因採用更微型化的雷射成像模組，將可再進一步降低整體產品重量，有利於推廣至一般消費者並打開更多應用可能。

英濟第1季合併營收為13.07億元，營業毛利為1.79億元，營業淨利為4304萬元，稅後盈餘為2173萬元，遠優於去年同期虧損，單季每股盈餘為0.16元，累計前4月合併營收為17.18億元，年成長77.43%。

英濟表示，第2季應該可以維持第1季水準，今年營收及獲利可望優於去年。

(時報資訊)