在前一日寫下歷史新高後，8日韓股早盤觀望態度濃厚，未有更突出表現。KOSPI目前在3,250.27點附近，下跌1.85點或0.06%。同時，韓元升，韓國公債殖利率則下降。

三星電子漲0.24%，SK海力士跌0.78%，LG化學跌0.37%，Naver則漲0.55%。

藥劑代工廠三星生物製藥漲4.6%至一度攀升至兩周新高，因傳出與美國吉利德科學擴大合作計畫。

一美元可兌1,112.1韓元，韓元升值0.07%。

至於韓國3年公債殖利率下降1.1個基準點，至1.19%。

(時報資訊)