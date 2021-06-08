一位在台中執業的醫師今天寄來電郵：林教授：您好。最近因爲新冠疫情，有一些人就跑回（去）美國，一直說美國比台灣安全。Santa Clara county 6/4 Covid 確診有39人，一天確診人數比台中一天還多，更何況台中人口比Santa Clara county 多，但大家一直說美國很安全（全美一天確診還有2萬人）。

疫苗問題在台灣吵得沸沸揚揚，最常聽到的就是Costco 新冠疫苗打免費，品牌任你挑選，喜歡打那一藥廠就打那一藥廠，不像台灣沒疫苗又沒得挑。要他們舉証的話就是我朋友說…、我親戚說⋯很少真正聽到當地人的説法。林教授，您如果方便的話，可以描述一下美國當地打疫苗的情況嗎？謝謝。

Santa Clara County（聖克拉拉縣）是在舊金山的南邊，它的最北端離舊金山大約是50公里。史丹佛大學就座落於聖克拉拉縣的最北端，而整個矽谷都包含在聖克拉拉縣裡。

聖克拉拉縣人口是190萬，台中人口是280萬。聖克拉拉縣在6月6日新增57個新冠案例，而最近7日平均每日有25個新冠案例。台中在6月1日新增10個新冠案例。

全美國在6月6日新增6076個新冠案例，而最近7日平均每日有13927個新冠案例。台灣在6月7日新增214個新冠案例。所以，就人口比例而言，目前美國的新增案例數是台灣的兩倍。當然，就案例數的趨勢而言，美國是在往下走，而台灣則是在往上走。

在舊金山灣區，我認識的人都是在兩三個月前就已經打完疫苗，所以關於這位醫師所問的《美國當地打疫苗的情況》，我認為最好還是看最新資料。

加州政府有設立一個新冠專網，而其中一個有關外國人打疫苗的網頁（2021-5-11更新）是這麽說：接種新冠疫苗是免費的。 您可能會被要求驗證您的年齡，以確認您已年滿 16 歲。 您不需要國家頒發的身份證件或保險即可接種疫苗。無論您的移民或公民身份如何，您都可以免費接種疫苗。

加州政府也有設立一個新冠疫苗專網，而其中一個有關Walk-ins的網頁。所謂Walk-ins，就是不需要預約，可以直接去打疫苗，但沒有保證可以打得到。

這個網頁是這麼說：帶上一份寫有您名字的文件。您不需要政府頒發的身份證件即可接種疫苗。 無證人士無論其移民身份如何，都有資格接種疫苗。可接受的文件包括：學生證、借書證、租賃協議、水電費賬單、真實身份證明、州駕照或身份證、護照等。

這個網頁也有提供Walk-ins場所的地址和時間。它是根據各個縣而可以點選的。我點選了聖克拉拉縣，看到它沒有Walk-ins的場所，但是在它北邊的San Mateo County（聖馬刁縣，舊金山國際機場所在地）則有14個。這14個場所裡有12個是提供輝瑞疫苗，1個提供莫德納疫苗，1個提供強生（嬌生）疫苗。由於強生疫苗只需打一劑，所以我就只列出這個場所的地址和時間如下：County Fair（縣博覽會）1346 Saratoga Drive, San Mateo, CA 94403；6月12和13兩日，早上10點半到下午6點半。

以上所講的是加州政府提供的資訊。至於私人機構及藥房所提供的資訊，則是多不勝數。Costco在6月3日更新的最新消息是：（1）在美國，所有 12 歲及以上的人都有資格接種新冠疫苗，（2）輝瑞疫苗只被授權用於 12歲及以上的人，（3）莫德納和強生疫苗只被授權用於 18 歲及以上的人，（4）許多地點都可以Walk-in。舊金山灣區有非常多的Costco。

由於美國有意願打疫苗的人是越來越少，各州各縣都各出奇招來鼓勵打疫苗（例如一個人可以贏得5萬美元的彩金），所以外地來的人應該很容易就可以打到疫苗。

不過，搭飛機本身就會增加感染機率，打疫苗也可能會發生可能需要住院的嚴重副作用，打第二劑還需要等21天，再加上回國之後又必須坐疫監14天，所以利弊得失，應審慎考慮。

(中時新聞網)