國防部原訂7月12至16日舉行「漢光37號演習」的實兵操演和兵力展示，現因疫情嚴峻，國防部已擬定數個因應方案，將在端午節後決定，研判漢光演習延到9月舉辦的可能性高。

據透露，由於疫情指揮中心昨宣布，三級警戒延長到6月28日，國軍原訂7月舉行的漢光演習實兵操演，在此防疫優先的非常時期，勢必受到影響，因此國防部隨即擬定數個方案，包括演習時間延到9月，或延到明年初，甚至停辦，另有方案是7月如期操演，但縮小兵力規模，唯軍方內部威認為漢光演習時程宜緩，最可能延到9月舉辦。

(中時 )