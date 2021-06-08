台灣這波本土疫情自5月11日至今已有10194人確診，274人死亡，死亡率2.6％更高於全球平均值2.16%，新加坡防疫醫師林韋地今指出，台灣死亡率高，真的用一句「因為老年人口比較多」就可以輕輕帶過？他認為這是因為體制失敗造成，這些死亡原本都可以避免。

林韋地今早在臉書談到台灣新冠疫情的死亡率，指出醫生在醫療前線，都會盡力讓病人得到最理想的照護，但今天台灣死亡率這麼高，真的一句「因為老年人口比較多」，就可以輕描淡寫帶過嗎？若一個患者得到最好的照護，死在醫院裡，大家都可以接受，但到今天為止台灣已經多少人死在醫院外？「有一些是根本不知道自己被感染，對病毒一無所知就猝死的，甚至有一家三口死在一起的」。

林韋地指出，有一些確診甚至是聽了體制的話，回自己家隔離，或去防疫旅館、集中檢疫所乖乖等，結果死在自己的房間。還有很多明明是因為其他原因住院，結果被傳染病毒死亡的，而且有十分之一的死亡是年輕人口。

林韋地表示，這些都是體制的失敗造成的死亡，是可以避免的，退一萬步來說，既然知道台灣社會老年人多，死亡率會很高，那為何過去一年不準備好，為什麼發現情勢不對時不用最高強度把病毒擋下來，把醫療戰備完成？

林韋地表示，指揮中心進口單株抗體，給高風險患者用，但那是很後面高端醫療的事情，現在最基本的篩檢、確診、隔離、監護、分流，已經做好了嗎？認為「民主」和「極權」與否，最重要的是體制要對人民誠實，不可以對人民說謊。如同一個醫生他可以犯錯，但不可以對病人說謊。

林韋地表示，一個民主政府，不止要捍衛企業開工和個人自由移動的自由，也要捍衛人民的生命安全，和不受病毒感染和死亡的自由，但此時此刻每一天還是有那麼多人死去，讓他非常難過。

(中時新聞網)