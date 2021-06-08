桃園機場導入計程車空中智慧排班系統，減少汽車空轉的排碳量。（桃機公司提供／陳祐誠傳真）

桃園國際機場訂定空氣污染物減量計畫，大量採用電動車作業、導入計程車智慧排班系統等，連續3年獲得亞太地區綠色機場肯定，今年拿下2500萬以上旅客級距分組（最高級距）銀獎，名列亞太地區最環保的機場。

國際機場協會（ACI）日前公布第5屆亞太地區綠色機場競賽得獎名單，桃園機場在「空氣品質管理」（Air Quality Management）獲得2500萬以上旅客級距分組銀獎，連續3年被評為亞太地區最環保的機場。

桃機公司維護處處長易顯榮表示，公司訂定的「桃園機場空氣污染物減量計畫」包含3項專案，分別為空側作業車輛電動化、焚化爐升級計畫及計程車空中智慧排班系統。

透過提供空側作業車輛免費充電服務及階段性管控燃油車輛活動區域，鼓勵地勤業者汰換成電動車，目前已完成148輛燃油行李拖車汰換；焚化爐則應用「連續自動監測設備」等遠端智慧監控系統，提升處理效能，目前空氣汙染物排放量遠低於國家標準；而機場排班計程車透過APP提供旅客預約情形，由系統主動通知出勤載客，減少等候乘客時間的燃油消耗，對空氣汙染物的減排有顯著效益。

桃機公司指出，全球各機場目前均致力於發展環保減碳及節能計畫，桃園國際機場的環保、創新與減碳計畫也屢獲國際肯定，今年與印度英迪拉甘地國際機場、香港國際機場共同在ACI綠色機場評比的空氣品質管理領域獲獎。

桃機表示，未來將持續關注環境議題，在溫室氣體減量、能源、水資源及廢棄物管理等層面，推動相關計畫，降低機場營運對環境的衝擊，為地球盡一份心力。

(中時 )