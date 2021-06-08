國內爆發一波新冠肺炎疫情，民眾都在關注何時能打疫苗，但卻傳出前雲林縣長張榮味插隊先打。綠委劉世芳、羅致政、黃世杰今日召開記者會表示，疫苗施打應照指揮中心指示辦理，優先給醫事人員跟防疫人員，別把疫苗拿去做公關、耍特權。

民進黨立委劉世芳 (吳家豪攝)

劉世芳指出，張榮味在5月31日假釋出獄後，就馬上接種疫苗，張榮味的妹妹、雲林縣長張麗善對外表示，因為張榮味和自己同住，在接種次序上符合規定。

劉世芳說，經查證了解，疫情指揮中心在5月23日已通知全國地方政府衛生局，開放公費同住家人施打者，自5月26日起暫緩實施，相信雲林衛生局應該早就已知道，因此為何張榮味能夠施打？

劉世芳表示，雲林縣政府宣稱疫苗施打率達91％，但最優先施打的醫事人員中，只有65％有打，還有35％的醫事人員沒打，所以雲林縣的疫苗到底是先給防疫人員施打，還是拿去做公關？

劉世芳呼籲，全台各地衛生局，針對疫苗施打次序，請依照指揮中心的指示辦理，不要讓外界錯愕，讓民眾覺得有特權者可以優先施打疫苗。

(中時 )