購買合格車輛，店家會給保固書(卡)，如同證明書，務必妥善保存辦。（豐原警分局提供／陳淑娥台中傳真）

由於電動自行車不需駕照、購買容易，故交通事故與亂象頻起，台中市豐原警分局7月1日起將加強取締非法電動自行車，但民眾反映電動車合格標章已脫落，不知怎麼辦。豐原警分局指出，購買合格車輛，店家會給保固書(卡)，如同證明書，務必妥善保存。

豐原警分局指出，該局即日起將利用幫移工電動車、自行車裝設「辨識牌」的時機，先行檢視電動自行車是否有合格標章外，並宣導電動自行車不得改裝，如查獲未黏貼合格標章者，自7月1日起將加強執法，6月份是宣導勸導期，7月就要開始取締。

自6月初宣導以來，民眾反映電動車合格標章已脫落，詢問交通部說不再補發，讓守法民眾不知怎麼辦。豐原警分局指出，為確保民眾權益，呼籲民眾請到優良店家購買合格車輛，店家會給一張保固書(卡) ，務必永久保存，保固書(卡)如同證明書，若是車輛或車牌標章遺失，警方比較容易快速幫忙找回，為了建構祥和安全的生活圈，請大家一起配合。

豐原分局長吳銘淵提醒，國內現行法規自行車包含腳踏自行車、電動輔助自行車及電動自行車，法規均列為「慢車」，依道路交通處罰條例第69條及第69條之1之規定，電動自行車係指經型式審驗合格，以電力為主，最大行駛速率在每小時25公里以下，且車重不含電池在40公斤以下或車重含電池在60公斤以下之二輪車輛。

吳銘淵表示，電動自行車應經檢測及型式審驗合格，並粘貼審驗合格標章後，始得行駛道路。而且無合格標章視為非法改裝，依道路交通管理處罰條例第12條，現行處3600元至1萬800元罰鍰並沒入，民眾可要多小心注意。

(中時 )