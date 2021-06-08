廣州《羊城晚報》網站報導，廣州市府新聞辦8日記者會，廣州市公安局副局長兼發言人楊炳升通報，警方近日依法查處違反疫情防控相關管理規定6個案例。其中，番禺一名男子，因瞞報曾到荔灣白鶴洞街探望5月30日被確定為新冠肺炎確診病例的父母，後自己也被確診，導致大量群眾成為密接者、次密接者，該男子已被刑事拘留。

據了解，去年疫情以來，廣東省廣州、深圳、佛山、東莞已有4起確診者妨害傳染病防治罪判決，最輕6月徒刑。最重佛山一男子人，造成6人被醫學隔離、26人被居家隔離、200多人被控管，判處1年有期徒刑。

據指出，5月25日下午，家住廣州市番禺區大石街北聯村的祝某，前往荔灣區白鶴洞街某社區探望父母（其父母在30日被確定為新冠肺炎確診病例），31日凌晨接到市疾病防控流調組工作人員來電，後因出現咳嗽、發熱症狀，先後於6月2日、4日前往醫院就診，但祝某未如實告知醫生近14天內的旅居史，隱瞞曾與確診病例接觸、以及到過疫情高發區的事實，後被確診感染新冠肺炎。

至6月6日，祝某被採取隔離措施前，其活動軌跡已涉及番禺區大石街轄內醫院、便利店、雜貨店、水果店、球場等公共場所，導致大量群眾成為密切接觸者、次密接觸者需要隔離觀察、居家隔離，番禺區大石街大興村西興街6號等房屋被執行封閉管理，大石街大興村一隊和三隊等住宅區域被執行封控管理，引發新冠肺炎傳播嚴重危險。

據指出，祝某的行為係未執行廣州市番禺區新型冠狀病毒肺炎疫情指揮部第6號通告的防疫措施，未向當地村（居）委報到，並接受大石鎮三人小組健康管理措施；6月2日和6月4日因咳嗽、發燒等症狀前往醫院治療時，未執行廣州市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部第9號通告的防疫措施未如實填寫《新型冠狀病毒感染流行病學史調查問卷》，未如實告知醫生近14天內的旅居史。目前，祝某因涉嫌妨害傳染病防治，已被公安機關依法刑事拘留。

(中時 )