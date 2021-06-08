新冠疫情衝擊台灣各產業的經營生計，國民黨今舉行「有感紓困，我＋1」工商團體紓困政策視訊座談會，傾聽十多位產業代表的心聲，國民黨並允諾會將相關建議與訴求彙整成具體的紓困政策主張，督促且監督蔡英文政府確切落實，讓政府紓困方案能務實地符合各產業的真正需求，更必須精準到位，緩解企業主的經營困境，進一步惠及勞工能維繫基本的就業與生計。

國民黨主席江啟臣表示，國民黨主張應該要先普發現金一萬元，不要做任何排富限制，因為去年紓困之亂的經驗，增加很多紓困成本，有些該紓困的人沒有拿到紓困。依照行政院這次作法，紓困對象還是一樣，但這次受影響程度比去年大太多了，去年所有餐廳不能內用嗎？所有小孩在家嗎？停止上學嗎？都沒有。所以政府的作為根本是無能、卸責，將舊紓困方案拿來照抄、照發，這是什麼紓困？

視訊會議中，多數工商團體呼籲政府盡速進口國際認證核可的疫苗，且放寬採購疫苗的權限，鼓勵民間採購，政府應於進口後再把關品質，讓疫苗施打達到安全覆蓋率，人民就能安心出門消費，活絡景氣。

觀光業者提醒，應該重視「疫苗護照」的重要，若沒有打國際認證的疫苗根本走出不去。企業代表也建議，應該開放企業能自主快篩，保障員工的安全。此外，為促進對外貿易工作以及維護服務人員安全，也建議工商企業界負責人、外銷拓展等業務需要經常出境的人員，以及在第一線從事服務之員工，應列為優先疫苗施打對象。

工商代表認為，疫情嚴峻，政府實施第三級防疫警戒時程一再延長，受衝擊產業別、企業家數眾多，政府紓困應儘可能涵蓋有需求的產業及個人，不應設下太多限制。有業者提出，與108年5月、疫情之前相較，今年5月整體營運下降40％至50％，主要原因是市場經濟停頓，衝擊各階層消費；尤其房屋仲介業在雙北的業績下滑近九成，很多已經停業；而百貨業與觀光業進入三級警戒後，營業收入近乎於零。很多業者只能咬牙硬撐。

紓困需求方面，工商代表希望政府能提供企業營運補助、員工薪資補貼；調降相關稅則，認定資格範圍應從寛；提高政府勞、健保費比例，降低企業主負擔；政府主動協助業者協調房東降低租金；對產業補助應從寬、從速、從簡，必要時先行補助，相關舉證資料後補；展延紓困貸款和優惠利率；水、電費減免等。

對於工商團體代表們提出的需求與建議，國民黨表示，疫情嚴峻當下，除了將會督促政府盡速採購疫苗，讓國內施打率達到安全覆蓋率外，也會將各產業的需求盡速彙整成具體的紓困政策，要求蔡政府紓困不應該只是坐在辦公室擬定，應多傾聽業者的需求與建議，避免之前的紓困之亂再次發生，務求紓困措施「符合需求、精準到位」，以緩解產業的經營困境。

(中時 )